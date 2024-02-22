Хуситы заявили, что не будут бить по кораблям Евросоюза в Красном море

REUTERS/Khaled Abdullah Участники йеменского движения "Ансар Аллах" не будут наносить удары по суднам европейской коалиции в акватории Красного моря, заявил замглавы информационного департамента организации Наср ад-Дин Амер в беседе с "Известиями".
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