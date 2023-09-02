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Ориги перешел в аренду в «Ноттингем Форест» из «Милана»

Ориги перешел в аренду в «Ноттингем Форест» из «Милана»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе форварда «Милана» Дивока Ориги. 28-летний бельгиец будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца сезона.

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