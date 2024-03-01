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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

Речь идет о ресурсах с информацией о VPN-сервисах, прокси-серверах и иных способах обхода ограничений Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

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