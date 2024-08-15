Огонь в Люберцах охватил тысячи метров, пострадавших пока нет

Ситуация остается под контролем, и на данный момент информация о пострадавших не поступала.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> В подмосковных Люберцах идет борьба с крупным пожаром, возникшим в производственном здании.
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