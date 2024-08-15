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  • евгений власов
    от слова наебатьПродукты в России...
  • Nikitenko Jury
    Все, как обычно. Цны растут, а пенсии не поднимаются даже до уровня инфляции на тот момент. Программа по уничтожению ...Продукты в России...
  • Alex Drachjov
    Как это может подорожает?А ,как же Наебулина?Она же на страже инфляции горой,я бы даже сказал,грудью стоит.Продукты в России...

Огонь в Люберцах охватил тысячи метров, пострадавших пока нет

Огонь в Люберцах охватил тысячи метров, пострадавших пока нет

Ситуация остается под контролем, и на данный момент информация о пострадавших не поступала.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> В подмосковных Люберцах идет борьба с крупным пожаром, возникшим в производственном здании.

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