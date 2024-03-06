В Новосибирске суд запретил мужчине ходить в библиотеку

Сотрудников Новосибирской государственной областной научной библиотеки, что расположена на улице Советской, один из посетителей достал так, что там приняли решение лишить читателя права пользования библиотекой и права посещения мероприятий на территории библиотеки.
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