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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске суд запретил мужчине ходить в библиотеку

В Новосибирске суд запретил мужчине ходить в библиотеку

Сотрудников Новосибирской государственной областной научной библиотеки, что расположена на улице Советской, один из посетителей достал так, что там приняли решение лишить читателя права пользования библиотекой и права посещения мероприятий на территории библиотеки.

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