Le Figaro: жители парижского района Порт-де-ля-Шапель сомневаются в будущем

"Теперь вернутся наркоманы и мигранты" – после Олимпийских игр жители парижского района Порт-де-ля-Шапель опасаются резкого возвращения к реальности © РИА Новости Сергей Мамонтов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ К Олимпийским играм парижский район Порт-де-ля-Шапель полностью преобразился, пишет Le Figaro.