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Царьград

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В Узбекистане задержан тайник с 82 кг опиума: детали операции спецслужб

В Узбекистане задержан тайник с 82 кг опиума: детали операции спецслужб

На границе Узбекистана и Таджикистана спецслужбы обнаружили тайник с более чем 80 килограммами опиума.

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