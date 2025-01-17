Разведчики устроили засаду и уничтожили отряд ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Военные соединения спецназа группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд военнослужащих ВСУ и украинских националистов, который передвигался на боевой бронетехнике на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).