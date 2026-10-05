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Переговоры могут пройти в октябре: сводка событий спецоперации по данным на 5 октября

Переговоры могут пройти в октябре: сводка событий спецоперации по данным на 5 октября

США предложили провести встречу с Россией и Украиной до конца октября. Об этом сообщает Life.ru. Предполагается, что встреча пройдет на техническом уровне в трехстороннем формате в случае, если стороны согласятся.

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