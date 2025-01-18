ВС России поразили украинское конструкторское бюро «Луч»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили украинское конструкторское бюро «Луч». Как говорится в сводке ведомства, удар был нанесён в ответ на обстрелы ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области.
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