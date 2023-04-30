Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии в 5-й раз за 6 лет. У них 16 титулов, у «Грассхоппера» – 27

«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии в 5-й раз за 6 лет. У них 16 титулов, у «Грассхоппера» – 27

Команда Рафаэля Викки сегодня разгромила «Люцерн» (5:1) в 31-м туре и гарантировала себе титул. Отрыв от идущего вторым «Лугано» составляет 18 очков за пять туров до конца сезона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх