Представители бизнес-омбудсмена Башкортостана приняли участие в профилактических визитах регионального Управления Росприроднадзора

В рамках соглашения о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан и Южно-Уральским межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по заявлению предпринимателей приняли участие в профилактических визитах в отношении ООО «ВторСервис», на мусоросортировочном комплексе в Иглинском районе, и в отношении ООО «Вторресурсы», на полигоне с мусоросортировочным комплексом в Благовещенском районе.