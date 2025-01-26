«Руи реально хорош!». «Лейкерс» вряд ли будут обменивать Хатимуру в ближайшее время

Форвард набирает 12,2 очка и 5,3 подбора в среднем в этом сезоне, реализуя 41% бросков из-за дуги. «Общался с источником из «Лейкерс» о возможном обмене, в котором должен был быть задействован Руи Хатимура в качестве исходящего актива.
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