«Руи реально хорош!». «Лейкерс» вряд ли будут обменивать Хатимуру в ближайшее время

Форвард набирает 12,2 очка и 5,3 подбора в среднем в этом сезоне, реализуя 41% бросков из-за дуги. «Общался с источником из «Лейкерс» о возможном обмене, в котором должен был быть задействован Руи Хатимура в качестве исходящего актива.