Два года без Асада Изменения в Сирии глазами местных жителей У RTVI вышел прекрасный репортаж о том, как живет Сирия после поражения правительства в декабре 2024 года.
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Два года без Асада Изменения в Сирии глазами местных жителей У RTVI вышел прекрасный репортаж о том, как живет Сирия после поражения правительства в декабре 2024 года.
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