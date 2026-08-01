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Два года без Асада Изменения в Сирии глазами местных жителей У RTVI вышел прекрасный репортаж о том, как живет Сирия после поражения правительства в декабре 2024 года.

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