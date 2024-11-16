Юрист Семеновский указал условия для уголовных дел за покупку S.T.A.L.K.E.R

Приобретение видеоигры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», разработанной украинской студией GSC Game World, а также её публичная демонстрация и распространение не могут служить основанием для уголовного преследования по статьям об экстремизме, финансировании терроризма и госизмене.
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