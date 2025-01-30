Алекс Карузо получил растяжение голеностопа в 1-й четверти матча с «Голден Стэйт»

Защитник вышел на площадку в первой четверти и покинул ее через 22 секунды с растяжением голеностопа.
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