Заболевание у пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Санкт-Петербурге, протекает в форме средней тяжести и в легкой форме.
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