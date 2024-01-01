Сообщается, что в этом году страной-председателем в ОДКБ стал Казахстан. Казахстан возглавил ОДКБ. С 1 1 января 2024 года Казахстану перешло председательство в Организации договора о коллективной безопасности.
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