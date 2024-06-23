Золотая маска для кожи вокруг глаз! Минус 10 лет за 5 минут

Эта маска от темных кругов под глазами моментально снимает следы усталости! Рецепт попал к нам из Индии, где куркуму используют не только как пряную специю для приготовления блюд, но и как действенное средство для красоты.
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