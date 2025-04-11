Самокаты против людей: правила придется ужесточать и уточнять

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытым текстом вспоминаю: еще несколько лет назад средства индивидуальной мобильности (СИМ) приводились в действие либо мускулами ездока (и потому развивали скорость, в основном безопасную для окружающих), либо маломощными, но шумными бензиновыми моторчиками (и велосипед с таким приводом был слышен так далеко, что попасть под него можно было разве что по собственной ошибке).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии