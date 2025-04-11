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Самокаты против людей: правила придется ужесточать и уточнять

Самокаты против людей: правила придется ужесточать и уточнять

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытым текстом вспоминаю: еще несколько лет назад средства индивидуальной мобильности (СИМ) приводились в действие либо мускулами ездока (и потому развивали скорость, в основном безопасную для окружающих), либо маломощными, но шумными бензиновыми моторчиками (и велосипед с таким приводом был слышен так далеко, что попасть под него можно было разве что по собственной ошибке).

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