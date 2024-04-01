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Стрельба произошла в поселке Агадырь Карагандинской области

Стрельба произошла в поселке Агадырь Карагандинской области

В больницу поселка Агадырь Шетского района поступил местный житель с дробовым ранением ноги. Все участники инцидента установлены и задержаны, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.

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