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Царьград

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Карин Кнайсль объяснила, почему её считали частью русской мафии

Карин Кнайсль объяснила, почему её считали частью русской мафии

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, в интервью Владимиру Соловьёву обсудила, как её за границей называли "крестной матерью русской мафии", и рассказала, как помочь иностранцам, желающим переехать в Россию.

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