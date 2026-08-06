Карин Кнайсль объяснила, почему её считали частью русской мафии

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, в интервью Владимиру Соловьёву обсудила, как её за границей называли "крестной матерью русской мафии", и рассказала, как помочь иностранцам, желающим переехать в Россию.
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