ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в своей официальной резиденции - Дворце нации в центре Душанбе - прибывших на Совет глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) руководителей делегаций.
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