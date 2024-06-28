Москвичам назвали пляжи, где разрешено купаться

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Опубликован список пляжей Москвы, где разрешено купаться. Роспотребнадзор подтвердил пригодность для купания семи водоемов после оценки качества воды и других критериев безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии