Европе грозит новый долговой кризис, который может затмить аналогичные события начала 2010-х. На этом фоне евро падает до многомесячных минимумов, а падение акций европейских банков вновь напомнило о «петле обреченности».
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