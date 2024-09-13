Global Look Press/Xander Heinl/PHOTOTHEK НАТО хочет развязать третью мировую войну до выборов в США, где победу может одержать республиканец Дональд Трамп, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
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