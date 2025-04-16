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Чемпионат Англии. «Ньюкасл» сыграет с «Кристал Пэлас» в перенесенном матче

Игра была отложена из-за выхода «Пэлас» в 1/4 финала Кубка Англии.  Чемпионат Англии 29-й тур Ньюкасл – Кристал Пэлас Дата проведения 16 апреля, 21:30, «Сент-Джеймс Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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