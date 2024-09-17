В ДНР рассказали о похищавшей детей на Украине организации

Организация «Белый ангел», которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов этой страны, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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