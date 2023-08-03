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Евгений Сатановский: Путин решился на важный шаг

Евгений Сатановский: Путин решился на важный шаг

Долгие годы российская политика была устроена крайне просто: все внутриэлитные игроки должны были полностью отказаться от каких-либо попыток повлиять на политику президента и его ближайшей команды взамен на возможность зарабатывать на занимаемом ими месте.

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Комментарии
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Андрей Павлов
И с кого же он начнет чистку? С ближайших корешей  ещё по Питеру Кудрина-Грефа-Миллера-Сечина? Это ведь СИСТЕМА, которая под его чутким руководством приобрела высокую устойчивость и независимость от него же. И &quot;чужие здесь не ходят&quot;. Её надо всю перетрахивать, как сказал бы Батька. Кто этим займётся? Ведь он за годы правления так и не создал своей команды, команды государственников. А СИСТЕМА таких просто отторгала на всех уровнях, от низовых до высших.
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5 час.
Валерий Шаронов
может-то он может только пойдёт ли? либерал на грани трусости!
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5 час.
Валерий Зобнин
Они все, кто пишет про&quot; масштабную чистку управленческой элиты&quot;, вообще соображают,что они пишут и для кого?Поражает то, что эти все &quot;умники&quot;, держат народ за последних лохов или бездарей?!Потому как ВВ, никогда против своих не пойдёт!!!Или,они его снесут,если он против них дёрнется.И поставят,свою марионетку.Вот-тогда,нам всем-&quot;небо, с овчинку покажется!!!&quot;
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3 час.

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