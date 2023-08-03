Евгений Сатановский: Путин решился на важный шаг

Андрей Павлов

И с кого же он начнет чистку? С ближайших корешей ещё по Питеру Кудрина-Грефа-Миллера-Сечина? Это ведь СИСТЕМА, которая под его чутким руководством приобрела высокую устойчивость и независимость от него же. И "чужие здесь не ходят". Её надо всю перетрахивать, как сказал бы Батька. Кто этим займётся? Ведь он за годы правления так и не создал своей команды, команды государственников. А СИСТЕМА таких просто отторгала на всех уровнях, от низовых до высших.