В Австралии впервые за 50 лет на берег выбросились более 150 косаток

В Тасмании на берег выбросились 157 малых косаток, 90 из которых — живы, сообщает телеканал ABC. Из-за неблагоприятных погодных условий и удаленности пляжа специалистам не удалось вернуть животных в океан.
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