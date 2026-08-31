Посадка озимого чеснока в 2026 году: лунные даты, температура почвы и полный алгоритм работ

Когда речь заходит о чесноке, у каждого огородника со временем складывается собственная система: кто-то доверяет только термометру, кто-то сверяется с фазами Луны, а кто-то пытается совместить оба подхода.
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