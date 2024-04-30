Нападающий "Тампы" Кучеров установил рекорд НХЛ среди российских хоккеистов

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отметился результативной передачей в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой Пантерз", который завершился поражением "молний" со счетом 1:6.
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