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Алькарас о семье: «Мы жили без роскоши и излишеств, но у меня было замечательное детство»

Алькарас о семье: «Мы жили без роскоши и излишеств, но у меня было замечательное детство»

Он объяснил, почему своей выставкой хочет привлечь внимание к проблемам детей, которые живут в неблагоприятных условиях.

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