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Деньги на ветер: Украина потеряла 1,2 млрд долларов при закупках оружия

Деньги на ветер: Украина потеряла 1,2 млрд долларов при закупках оружия

Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности при закупках вооружений в 2024 году.

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