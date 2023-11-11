Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    А что это за ушлёпок?Грузинского рэпер...
  • Аршак Меликджанян
    вся проблема в том, что начиная с определённого момента в обществе начался отбор не по принципам меритократии, а отри...Профессор Лебедин...
  • Аршак Меликджанян
    наверняка потом выяснится, что для некоторых коррупционеров  такой способ легализации "таджикских и др. соотечественн...Россия - родина т...

Машины в России могут подешеветь в 2027 году

Машины в России могут подешеветь в 2027 году

Массовый перезапуск автозаводов в России намечен на 2024 год. В Калуге, например, ещё простаивают 8 из 30 компаний автокластера, при этом сердце подсказывает мне, что остальные 22 компании тоже работают не на полную мощность (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх