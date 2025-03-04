Настасья Самбурская рассталась с молодым и заботливым мужчиной: “Дорогой, моя психика тебя не выдерживает”

Самая обсуждаемая тема среди поклонников актрисы Настасьи Самбурской — её личная жизнь. Не так давно звезда «Универа» получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, и, казалось, она всерьёз задумывалась о браке.
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