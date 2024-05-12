Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов, в своем телеграм-канале сделал репост материала политолога Игоря Скурлатова по миграционной проблематики, которая в последнее время очень сильно обострилась.
«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта
Комментарии
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Аудрюс
"Главные диверсанты находятся думе", а их помошники это люди, которые их выбрали? Чушь какая-то, не находите? Лозунги "революции сытых" были шикарными! Это вам не "Власть рабочим, земля крестьянам, мир народам!". Гораздо круче! "Живи, не тратя время на работу, радуйся без препятствий!" "Пролетарии всех стран, развлекайтесь!" "Звонит будильник. Первое унижение за день". "Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки".
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10 час.
Samarium
Теперь нац. политика в самых надежных руках.... Скоро все это увидим наяву....
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Они не исчадие ада и не агнцы божьи.... Они - один из инструментов уничтожения России! А все эти разговоры о "рабочих руках" - это, просто, дымовая завеса.
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4 час.
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