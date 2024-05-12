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«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов, в своем телеграм-канале сделал репост материала политолога Игоря Скурлатова по миграционной проблематики, которая в последнее время очень сильно обострилась.

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Комментарии
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Аудрюс
&quot;Главные диверсанты находятся думе&quot;, а их помошники это люди, которые их выбрали? Чушь какая-то, не находите? Лозунги &quot;революции сытых&quot; были шикарными! Это вам не &quot;Власть рабочим, земля крестьянам, мир народам!&quot;. Гораздо круче! &quot;Живи, не тратя время на работу, радуйся без препятствий!&quot; &quot;Пролетарии всех стран, развлекайтесь!&quot; &quot;Звонит будильник. Первое унижение за день&quot;. &quot;Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки&quot;.
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10 час.
Samarium
Теперь нац. политика в самых надежных руках.... Скоро все это увидим наяву....
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Они не исчадие ада и не агнцы божьи.... Они - один из инструментов  уничтожения России! А все эти разговоры о &quot;рабочих руках&quot; - это, просто, дымовая завеса.
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4 час.

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