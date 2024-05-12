«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

Аудрюс

"Главные диверсанты находятся думе", а их помошники это люди, которые их выбрали? Чушь какая-то, не находите? Лозунги "революции сытых" были шикарными! Это вам не "Власть рабочим, земля крестьянам, мир народам!". Гораздо круче! "Живи, не тратя время на работу, радуйся без препятствий!" "Пролетарии всех стран, развлекайтесь!" "Звонит будильник. Первое унижение за день". "Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки".