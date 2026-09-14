Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов

Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов

Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.

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ALEKSANDR LIS

в Россмм полно свободных рук для работ- не стоило и рассчитывать на рабочих со Средней Азии и как показала практика- специалисты они нулевые для наших климатических норм- они люди Юга-там возможно у них что то и получается но с нашими дождями и перепадами температур их опыт не подходит для нашего трудового рынка!