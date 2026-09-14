Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.
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в Россмм полно свободных рук для работ- не стоило и рассчитывать на рабочих со Средней Азии и как показала практика- специалисты они нулевые для наших климатических норм- они люди Юга-там возможно у них что то и получается но с нашими дождями и перепадами температур их опыт не подходит для нашего трудового рынка!
Всего 96415 узбеков уехали, а остальные тысячи мигрантов остались. В чем проблема?
Буржуазный информ кисель. Где профсоюзы и участие населения в нко для формиррвания миграц политики.
Местные, занимайте освободившиеся рабочие места!!!
Ха,через Казахстан.сегодня они там,завтра снова у нас границ как токовых нет,пешком можно свободно перейти,не заходя на КПП.
Хотелось бы верить что это очищение от мигрантского засилья. Но мало их уезжает, катастрофически мало