Страна и люди
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Страна и люди

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В Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы М74

В Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы М74

В районе Северной стороны Севастополя находят несдетонировавшие суббоеприпасы М74, рассыпавшиеся после уничтожения в регионе ракет ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

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