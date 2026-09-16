Мигрантка нашла невесту сыну прямо на улице. Ребёнок рядом не смутил. Русская девушка с ужасом поняла: "Надо бежать"

Жительница Москвы, гуляя с дочкой, столкнулась с матерью и сыном-мигрантами, которые пытались заманить её к себе домой, называя потенциальной невестой для "Ахмедика".
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