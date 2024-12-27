Иран и МАГАТЭ: Прогресс в переговорах и препятствия на пути к соглашению

Постпред РФ Михаил Ульянов обсуждает прогресс в переговорах Ирана с МАГАТЭ. Несмотря на визит Рафаэля Гросси и достижения договоренностей, западные страны приняли резолюцию против Ирана, что привело к увеличению производства урана.