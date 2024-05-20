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Служивший в ГУР боевик после попадания в плен сделал внезапное заявление

Служивший в ГУР боевик после попадания в плен сделал внезапное заявление

Служивший в одной из воинских частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Эдуард Алмакаев после попадания в плен заявил, что пытался уволиться из ВСУ в течение всего 2023 года.

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Комментарии
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Владимир Аверков
очередной повар-сапожник.который не стрелял ни разу...на Донбасс козла дома жителям восстанавливать за пайку хлеба....а после 15 лет принудработ посмотреть,отпускать ли?
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13 час.
АндрейБорков
По повесткам в ГУР не призывают, там служат профессионалы. По этому надо этого укрошумера допросить с пристрастием, так что бы рассказал все, что знает и то о чем догадывается и даже то, что предполагает. После допроса, как активного члена террористической организации(ГУР ВС УкРуины это террористы в чистом виде, без примеси) вывести в расход. Террористы не являются военнопленным, на них нормы и правила не распространяются, по этому только в расход и ни как иначе.
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12 час.

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