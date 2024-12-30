Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Маск действует как Путин в отношении Германии

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что видит одинаковые намерения у американского миллиардера Илона Маска и российского лидера Владимира Путина, которые якобы хотят повлиять на предстоящие выборы в ФРГ и поддерживают "Альтернативу для Германии", которая является "врагом демократии".