Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Маск действует как Путин в отношении Германии

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что видит одинаковые намерения у американского миллиардера Илона Маска и российского лидера Владимира Путина, которые якобы хотят повлиять на предстоящие выборы в ФРГ и поддерживают "Альтернативу для Германии", которая является "врагом демократии".
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