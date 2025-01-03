Массированный и 12 групповых ударов за неделю нанесены по объектам ОПК Украины

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные в течение недели нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ 3 января.
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