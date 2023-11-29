В сеть попали скриншоты и подробности ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition Ран...

В сеть попали скриншоты и подробности ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary EditionРанее просочившееся издание Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition появилось в Microsoft Store, что позволяет предположить, что официальный анонс состоится уже в ближайшее время – возможно, на The Game Awards 2023.
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