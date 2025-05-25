Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантка чуть не задушила 8-летнего мальчика его же крестиком. Теперь с мужем хватаются за головы: "Поняли, что запахло жареным"

Мигрантка чуть не задушила 8-летнего мальчика его же крестиком. Теперь с мужем хватаются за головы: "Поняли, что запахло жареным"

Вдумчивый сибиряк Защищать своих детей – нормально для любой матери, однако порой границы между защитой и нападением размываются настолько, что отнестись с пониманием не получается при всём желании.

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