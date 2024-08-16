Форум «Армия-2024»: стратегии России по противодействию информационной войне и блокаде Юлия СоколоваМного лет Россия находится под давлением не только экономических санкций, но и сталкивается с жесткой информационной блокадой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии