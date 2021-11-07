За сутки в России подтверждено 39 165 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4975 2 Московская область 3297 3 Санкт-Петербург 2551 4 Самарская область 1695 5 Воронежская область 796 6 Нижегородская область 790 7 Республика Крым 783 8 Свердловская область 737 9 Красноярский край 721 10 Пермский край 710 11 Республика Башкортостан 665 12 Ростовская область 647 13 Саратовская область 644 14 Смоленская область 597 15 Омская область 581 16 Челябинская область 560 17 Ульяновская область 545 18 Иркутская область 541 19 Брянская область 522 20 Алтайский край 510 21 Хабаровский край 496 22 Ставропольский край 490 23 Архангельская область 469 24 Волгоградская область 461 25 Ленинградская область 409 26 Липецкая область 407 27 Оренбургская область 406 28 Республика Коми 397 29 Тверская область 397 30 Вологодская область 396 31 Калининградская область 392 32 Пензенская область 391 33 Удмуртская Республика 390 34 Новосибирская область 385 35 Забайкальский край 369 36 Севастополь 354 37 Курская область 351 38 Тюменская область 348 39 Орловская область 346 40 Приморский край 346 41 Белгородская область 340 42 Кемеровская область 326 43 Владимирская область 324 44 Краснодарский край 313 45 Новгородская область 293 46 Псковская область 292 47 Республика Саха (Якутия) 292 48 Ярославская область 279 49 Томская область 274 50 Тульская область 272 51 Республика Карелия 271 52 Кировская область 262 53 Астраханская область 260 54 Мурманская область 259 55 Ханты-Мансийский автономный округ 258 56 Рязанская область 242 57 Республика Хакасия 230 58 Ивановская область 228 59 Республика Татарстан 228 60 Курганская область 217 61 Костромская область 207 62 Калужская область 207 63 Республика Бурятия 206 64 Тамбовская область 206 65 Амурская область 203 66 Республика Чувашия 180 67 Республика Мордовия 167 68 Республика Дагестан 164 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146 70 Кабардино-Балкарская Республика 135 71 Республика Марий Эл 127 72 Чеченская Республика 116 73 Сахалинская область 106 74 Республика Северная Осетия-Алания 105 75 Карачаево-Черкесская Республика 86 76 Республика Адыгея 82 77 Республика Ингушетия 81 78 Республика Тыва 70 79 Камчатский край 47 80 Республика Калмыкия 46 81 Еврейская автономная область 44 82 Республика Алтай 43 83 Магаданская область 32 84 Чукотский автономный округ 18 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 795 095 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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