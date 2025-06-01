Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему мы чувствуем то, что чувствуем: как мозг управляет эмоциями

Почему мы чувствуем то, что чувствуем: как мозг управляет эмоциями

В XIX веке Чарльз Дарвин выдвинул революционную идею: эмоции — это адаптивный механизм, благодаря которому живые существа выживают в изменчивой среде.

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