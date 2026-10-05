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"Бургер Кинг" закрыл два ресторана во Владивостоке после скандального видео

"Бургер Кинг" закрыл два ресторана во Владивостоке после скандального видео

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов "Бургер Кинг" расторг контракт с франчайзи и закрыл два ресторана во Владивостоке из-за скандального видео с кухни одного из заведений.

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